Am 28. April 2026 fand der diesjährige Erste Hilfe – Bezirksbewerb im Schloss des BRG Schloss Traunsee statt. 12 Teams stellten sich der Herausforderung, ihr Können sowohl in der Theorie als auch in der Praxis alleine oder als Gruppe bei diversen Notfällen wie starker Blutung, Helmabnahme, Reanimation, … unter Beweis zu stellen. Das BRG Schloss Traunsee ging dabei nicht nur als Bezirkssieger 2026 mit einem Notfallteam hervor, sondern auch die beiden weiteren Notfallteams reihten sich hinter den Bezirkssiegern auf den 2. und 3. Plätzen ein. Die ersten beiden Teams und die SMS Ebensee konnten sich durch ihre hervorragende Platzierung für den Landesbewerb am 14. Mai 2025 in Walding qualifizieren und unseren Bezirk Gmunden dort vertreten.

Wir drücken unseren hervorragenden HelferInnen die Daumen!