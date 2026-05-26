Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren, Rettung und Polizei wurden am späten Dienstagnachmittag zur Personenrettung nach einem schweren Verkehrsunfall auf die B145 Salzkammergutstraße bei Regau alarmiert.

Im Kreuzungsbereich der B145 Salzkammergutstraße mit der Feuerwehrstraße und Weiding, im Gemeindegebiet von Regau, ereignete sich im dichten Abendverkehr eine schwerere Kollision zweier PKW. Eines der Unfallautos wurde von der Straße in die Böschung geschleuert, wo es mit der Fahrerseite an einem Zaun zum Stillstand kam.

Entgegen erster Meldungen war zum Glück niemand im Fahrzeug eingeschlossen oder eingeklemmt, die das Fahrzeug lenkende Person wurde von der Rettung mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und in weiterer Folge ins Klinikum gebracht. Die Kräfte der Feuerwehr führten in der Folge nach der polizeilichen Unfallaufnahme die Aufräumarbeiten durch.

Die B145 Salzkammergutstraße war im Bereich der Unfallstelle für knapp eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet. Es kam zu erheblichen Verzögerungen im dichten Abendverkehr.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber