Nach der erfolgreichen Teilnahme am Race Across Austria 1000 East-West im vergangenen Jahr stellte sich Thomas Steinhäusler vergangene Woche der nächsten großen Herausforderung im Ultraradsport: dem RACA 1000 North-South.

Der Start erfolgte beim Blau-Weiß-Stadion in Linz. Die Strecke führte zunächst zum nördlichsten Punkt Österreichs nach Litschau im Waldviertel und anschließend zurück nach Linz. Danach ging es weiter zum südlichsten Punkt Österreichs nach Eisenkappel in Kärnten. Die Rückfahrt führte über Bad Aussee sowie Hallstatt, Bad Ischl, Ebensee, Gmunden, Kirchham und Pettenbach schließlich wieder ins Ziel nach Linz.

Im Self-Supported-Modus galt es, mit dem Rennrad insgesamt 1.060 Kilometer und rund 14.000 Höhenmeter zu bewältigen. Dabei mussten Verpflegung, Pausen und Schlaf eigenständig organisiert werden.

Emotionale Schlussphase durch die Heimat

Nach 76 Stunden und 22 Minuten erreichte Thomas Steinhäusler das Ziel in Linz. Insgesamt verbrachte er rund 67 Stunden im Sattel, während sich seine gesamte Schlafzeit auf lediglich sechs Stunden summierte.

Besonders beeindruckend war für Thomas Steinhäusler das letzte Teilstück der Strecke, das durch seine Heimat führte. Die Passage von Hallstatt über Bad Ischl, Ebensee und Gmunden bis nach Kirchham und Pettenbach sorgte trotz der bereits absolvierten mehr als 1.000 Kilometer für zusätzliche Motivation. Die letzten Kilometer durch die landschaftlich reizvolle Heimat wurden damit zu einem besonderen emotionalen Höhepunkt des Rennens.

Die Durchquerung Österreichs stellte hohe körperliche und mentale Anforderungen. Neben den langen Distanzen und zahlreichen Höhenmetern waren vor allem Ausdauer, Konzentration und Durchhaltevermögen gefragt.

Platzierung und sportlicher Erfolg

Mit dem erfolgreichen Finish erreichte Thomas Steinhäusler den 8. Platz in der Klasse Männer Ü50 unter 21 Teilnehmern. In der Gesamtwertung belegte er unter 71 Finishern den 35. Rang.

Das erfolgreiche Absolvieren des RACA 1000 North-South zählt zu den bisherigen Höhepunkten seiner sportlichen Laufbahn und unterstreicht seine Leistungen im Ultraradsport.