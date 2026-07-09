Vom 04. bis 05. Juli fanden in Viechtwang die oö Meisterschaften für Haflinger in Dressur und Springen statt.

Bei wechselhaften Wetterbedingungen zeigten die Reiterinnen und Reiter des Union Reit- und Fahrverein Traunsee ihr Können.

In der Dressur holte sich Viktoria Hüttner mit ihrer Stute „Clea S“ in der Jugendklasse den oö Meistertitel.

Bei den Junioren erritt Julian Hüttner mit seiner „Indira“ den 3. Platz.

Im Springen erritt Luisa Christin Moser mit ihrem „Amore 7“ den 3. Platz.