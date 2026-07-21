Für die Ohlsdorferin Sarah Dlapka geht im August der nächste Traum in Erfüllung. Nachdem die erst 19-jährige im April bei ihren ersten Europameisterschaften in Spanien teilnehmen durfte, wurde sie jetzt vom Österreichischen Badmintonverband auch für die Weltmeisterschaft im August in Indien nominiert. Gemeinsam mit ihrer Doppelpartnerin Lena Rumpold aus Vorarlberg wird Sarah von 17.-23. August unser Land in New Delhi vertreten.

Neben der Qualifikation hat Sarah auch im Juni die Matura im Sportgymnasium Vorarlberg positiv abgelegt und kann sich nun voll auf die Vorbereitung für die WM konzentrieren.

Natürlich ist auch ihr erster Trainer Josef „Sepp“ Retschitzegger unglaublich stolz auf Sarah, die vor 12 Jahren von ihm ihre ersten Bälle zugespielt bekommen hat. „Diese Entwicklung war damals nicht abzusehen“, schmunzelt er, „aber man sieht, was möglich ist, wenn die Einstellung und die Bereitschaft stimmen.“

Gemeinsam mit ihm drückt die ganze Sportunion Ohlsdorf Sarah die Daumen und hofft auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft.