Schörfling am Attersee. Ein ereignisreiches und zukunftsweisendes Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Schörfling am Attersee. Neben der feierlichen Segnung des neuen Rüstlöschfahrzeuges (RLF) stand der Sonntag ganz im Zeichen der Sicherheit für die gesamte Bevölkerung.

Festlicher Samstag: Ein Meilenstein für die Sicherheit

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, herrschte festliche Stimmung rund um den Schörflinger Marktbrunnen. In einem feierlichen Rahmen wurde das neue RLF offiziell gesegnet und seiner Bestimmung übergeben. Kommandant HBI Daniel Ennser und Moderator Günter Hartl durften zu diesem besonderen Anlass 152 Feuerwehrfrauen und -männer aus den benachbarten Wehren sowie zahlreiche hochrangige Ehrengäste begrüßen.

Unter den Gratulanten befanden sich seitens der Politik LAbg. Bgm. Christian Mader (Präsident des OÖ Gemeindebundes), LAbg. Doris Margreiter, Bürgermeister Gerhard Gründl und Vizebürgermeisterin Gabriela Rathje sowie der Amtsleiter der Marktgemeinde Schörfling Markus Humer. Die Führungsebene der Einsatzorganisationen wurde durch Landesfeuerwehrkommandant-Stv. LBD-STV Michael Hutterer, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Wolfgang Hufnagl, Bezirksfeuerwehrarzt Dr. Bernd Hainbucher, Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Martin Schallmeiner, den Kommandanten der FF Oberhehenfeld HBI Thomas Klemm, Ehrenkommandant E-HBI Fritz Mayrhofer sowie den Chefinspektor der Polizei Schörfling, Klaus Lösch, stark vertreten.

Die feierliche Segnung wurde von Diakon Christian Landl durchgeführt. Ein großer Dank gilt ihm für die würdevolle Gestaltung sowie der Marktmusikkapelle Schörfling für die perfekte musikalische Umrahmung.

Actionreicher Sonntag: Sicherheitstag begeisterte die Bevölkerung

Am darauffolgenden Sonntag verwandelte sich das Gelände in eine Info- und Vorführungsmeile der Extraklasse. Trotz der großen Sommerhitze nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich aus erster Hand bei den verschiedenen Einsatzorganisationen zu informieren.

Die Bevölkerung bekam ein hochkarätiges und spannendes Programm geboten:

FF Schörfling & Partner: Beeindruckende Fettbrand-Vorführungen durch den Brandschutz Partner Jürgen Mayrhofer.

Beeindruckende Fettbrand-Vorführungen durch den Brandschutz Partner Jürgen Mayrhofer. FF Attnang: Präsentation der Drehleiter inklusive einer spektakulären Drillix-Vorführung und Schauübung.

Präsentation der Drehleiter inklusive einer spektakulären Drillix-Vorführung und Schauübung. FF Laakirchen: Eindrucksvolle Demonstration des Großlüfters.

Eindrucksvolle Demonstration des Großlüfters. FF Badstuben: Die Drohnengruppe (EFU) zeigte moderne Lageerkundung aus der Luft.

Die Drohnengruppe (EFU) zeigte moderne Lageerkundung aus der Luft. Spezialkräfte: Die Feuerwehrtaucher sowie die Österreichische Wasserrettung präsentierten ihre Arbeit im und am Wasser.

Die Feuerwehrtaucher sowie die Österreichische Wasserrettung präsentierten ihre Arbeit im und am Wasser. Sicherheit & Gesundheit: Die Polizeiinspektion Schörfling, das Rote Kreuz Seewalchen und der OÖ Zivilschutzverband mit einem umfassenden Infostand rundeten das Sicherheitsangebot ab.

Ein starkes Netzwerk für die Bevölkerung

Mit dem neuen RLF ist die FF Schörfling technisch optimal für die Zukunft aufgestellt. Dass die Zusammenarbeit im Bezirk reibungslos funktioniert, hat der anschließende Sicherheitstag eindrucksvoll bewiesen.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für die großartige Unterstützung und den Besuch bei allen unseren Partnerorganisationen sowie bei der Schörflinger Bevölkerung für ihr großes Interesse!“, zieht Kommandant HBI Daniel Ennser eine durchwegs positive Bilanz.