Bei Schifffahrtskontrollen am Attersee hat die Polizei am Mittwoch mehrere alkoholisierte Bootslenker aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden 14 Ausrüstungsmängel sowie zahlreiche weitere Verstöße festgestellt.

Der Seedienst der Polizei führte zwischen 15:30 und 21:30 Uhr Kontrollen am Attersee durch. Dabei wurden 15 Motorboote und sieben Segelboote nach dem Schifffahrtsgesetz überprüft. Die Beamten stellten insgesamt 14 Übertretungen wegen fehlender Ausrüstungsgegenstände fest und erstatteten entsprechende Anzeigen.

Vier alkoholisierte Bootslenker

Im Zuge der Kontrollen wurden sechs Alkovortests und drei Alkomattests durchgeführt. Die drei Alkomattests verliefen mit 0,58, 0,76 und 0,80 Promille positiv. Den betroffenen Bootslenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Betrunken und trotz Motorbootsperre unterwegs

Außerdem kontrollierten die Beamten eine Lenkerin eines Motorbootes, die keine gültige Erlaubnis für die Nutzung ihres Wasserkraftfahrzeuges in der Motorbootsommersperre vorweisen konnte. Auch bei ihr ergab ein Alkotest 0,76 Promille. Sie wird ebenfalls angezeigt, berichtet die Polizei.