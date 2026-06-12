Samstag, 27. Juni 2026
ab 19.00 Uhr
Marktplatz Schörfling
Festakt – Fahrzeugsegnung RLF 2000 „Modell OÖ“
Anschließend Abendunterhaltung / Dämmerschoppen mit der Marktmusik Schörfling im Festzelt
Sonntag, 28. Juni 2026
11.00 bis 16.00 Uhr
Marktplatz Schörfling
SICHERHEITSTAG am Schörflinger Marktplatz
Erleben Sie hautnah unsere Einsatzorganisationen: Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, Wasserrettung, Tierrettung, österreichische Rettungshundebrigade, Zivilschutzverband, Brandschutzpartner.
Frühschoppen im Festzelt mit der Tanzlmusi „Almrausch“
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