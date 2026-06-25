Mit einer prächtigen Leistung sicherte sich das BRG Rohrbach Heute beim 16. SPARKASSE-Mädchenfußball-Bundesfinale im BSFZ Obertraun Rang 3; das GRG ORG 22 Polgargymnasium Wien wurde seiner Favoritenrolle mit dem vollen Erfolg im Endspiel gerecht:

Spiel um Platz 3:

BRG Rohrbach – SMS Wörgl 3:1 (2:1)

Im „kleinen Finale“ bezwang heute das BRG Rohrbach nach dreimaliger Führung die SMS Wörgl (Tirol).

Cheftrainer Mag. Martina Schuster (Rohrbach) : „Die Mädels haben bei drückender Hitze wieder eine grandiose Leistung gegen physisch starke Gegnerinnen erbracht und haben sich ein Pauschallob verdient. Keinesfalls war mit diesem Abschneiden nach den zahlreichen Veränderungen im Team zu rechnen. Alle sind an ihre Grenzen gegangen und wurden dafür belohnt. Mit unserem neuerlichen Vorstoß ins Halbfinale, dem 4. infolge, sind in den bisherigen 16 Bundesfinals seit 2009 nur 4 Teams aus ganz Österreich öfter als wir unter den TOP-Vier gestanden, ein eigentlich unglaublicher Erfolg!

Unser Lob gilt auch dem Organisationteam unter Katharina Strauchs und Karl Römer, die trotz der grenzwertigen Witterungsbedingungen für alle Teilnehmer eine Veranstaltung ermöglichten, die den Mannschaften in bester Erinnerung bleiben wird!“

Großes Finale:

Polgargymnasium Wien- BG Rein (Steiermark) 2:0 (1:0)

Die zweifellos 2 besten Teams des Turniers lieferten sich bei brütender Hitze einen sehenswerten Fight. BG Rein, der amtierende Hallen-Bundesmeister, verstand es vortrefflich, Paroli zu bieten, schaffte es aber nach dem 0:1-Rückstand nicht, auszugleichen. So folgte im Finish noch der zweite Treffer der Schützlinge von Erfolgstrainer Karl-Heinz-Piringer, insgesamt die Treffer 21 und 22 (in 6 Spielen), auch ein Beweis für die Treffsicherheit der Wienerinnen!

Der TOP-Favorit sicherte sich mit dieser makellosen Leistung bereits den 9. Meistertitel. herzliche GRATULATION!

Auf den Rängen hinter den 4 Finalisten landeten:

BG/BORG Eisenstadt nach einem 2:1 im Sieberschießen gegen die MS Euratsfeld (NÖ)

MS Bramberg (Salzburg)mit einem 4:2 gegen das Georg von Peuerbach-Gymnasium Linz

Die Linzerinnen stellten das jüngste Team und mussten gegen die routinierten und physisch stärkeren Gegnerinnen zwar „Lehrgeld“ zahlen, zeigten aber spielerisch bereits sehr gute Ansätze!

Fritz Strobl Schulzentrum Spittal/Drau nach einem 4:3 im Sieberschießen gegen die SMS Nüziders (Vorarlberg)

Fair-Play-Auszeichnung ging an Niederösterreich

Für ihr vorbildliches Verhalten und ihre spontane Hilfeleistung in 2 Verletzungsfällen wurde die MS Euratsfeld mit dem „Fairness-Pokal“ ausgezeichnet!