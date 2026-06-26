Altmünster. – Im Rahmen der 54. Jahreshauptversammlung des Gemischten Chors Altmünster kam es zum Führungswechsel: Christoph Bock, der den Chor mehr als drei Jahrzehnte geprägt hat, legte den Obmann im Vorstand zurück. Zur neuen Obfrau wurde Helene Almhofer‑Amering kooptiert.

Christoph Bock blickt auf eine außergewöhnliche Vereinslaufbahn zurück. Bereits 1995 übernahm er die Obmannschaft und führte den Chor über 31 Jahre mit Weitblick und Einsatz. In dieser Zeit entwickelte sich der Gemischte Chor Altmünster nicht nur musikalisch weiter, sondern wuchs auch als Gemeinschaft zusammen. Zahlreiche Konzerte, Messen, Ausflüge und Jubiläen tragen seine Handschrift.

In seiner Abschiedsrede erinnerte Bock an viele schöne und prägende Momente, verwies aber auch auf persönliche Gründe für seinen Rücktritt. „Der Chor war über Jahrzehnte ein wichtiger Teil meines Lebens, doch nun sind andere Prioritäten notwendig“, erklärte der scheidende Obmann.

Als Zeichen des Dankes und der großen Anerkennung für seine Verdienste wurde Christoph Bock im Zuge der Jahreshauptversammlung zum Ehrenobmann ernannt und erhielt zudem das Verdienstzeichen in Gold des Chorverbandes.

Als neue Obfrau übernimmt nun Helene Almhofer‑Amering das Amt bis zur nächsten regulären Wahl. Sie ist dem Chor seit vielen Jahren eng verbunden und hat sich bereits zuvor aktiv im Vereinsleben eingebracht. In einer kurzen Ansprache würdigte sie die herausragenden Leistungen ihres Vorgängers und betonte, dessen erfolgreiche Arbeit im Sinne des Chores fortführen zu wollen.

Auch die anwesende Regionalobfrau Regina Fischer hob in ihren Grußworten die langjährige, vorbildliche Vereinsführung durch Christoph Bock hervor und zeigte sich zuversichtlich, dass der Gemischte Chor Altmünster unter der neuen Obfrau weiterhin einen erfolgreichen Weg gehen werde.

Der Gemischte Chor Altmünster dankt Christoph Bock für sein jahrzehntelanges Wirken und wünscht Helene Almhofer‑Amering für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und Freude!

Weitere Ehrungen waren:

Ernennung zum Ehrenmitglied:

Luise Schönböck

Herbert Gabath

Goldenes Verdienstzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft: Johanna Hufnagl-Führer

Silbernes Verdienstzeichen für 20 Jahre Mitgliedschaft: Helene Almhofer-Amering, Maria Wicke, Maria Oppeneder

Bronzenes Verdienstzeichen für 10 Jahre Mitgliedschaft: Anna Schmid