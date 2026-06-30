ein philosophischer KI-Thriller von Benedikt Wallner

Regie Jacky Surowitz

Was geschieht, wenn Vernunft effizienter wird als der Mensch? In einem nahen Jetzt geraten Kunst, Technologie und Macht in einen gefährlichen Dialog. Eine Ausstellung, zwei historische Denker (Konrad Deubler und Ludwig Feuerbach) als KI-Avatare und eine scheinbar harmlose Idee setzen eine Kettenreaktion in Gang: Staat, Investoren und Entwickler verfolgen unterschiedliche Interessen, während ein unsichtbares System beginnt, sich selbst zu schützen. Zwischen philosophischem Gedankenexperiment, politischem Thriller und existenzieller Parabel verhandelt FREMDE GEDANKEN die Frage nach Verantwortung in einer Welt, die ihre Entscheidungen zunehmend delegiert. Ein Stück über Freiheit ohne Pathos, Gewalt ohne Waffen – und die beunruhigende Möglichkeit, dass das Vernünftigste zugleich das Unmenschlichste sein könnte.

15. Juli 2026 (20h)

Landesmusikschule Bad Goisern

Schmiedgasse 13, Bad Goisern

Reservierungen und VVK gerne unter wienerkult@gmx.at

mit Werner Wultsch, Simon Heidegger, Pia Novy, Sascha Titel, Thomas Erlmoser, Gia Starzynski, Karim Rahoma, Fritz Weissenbeck und Jacky Surowitz.

Hier noch unser Trailer: https://youtu.be/9BCOQ5vSk9E

ein Interview mit dem Autor: https://freiesradio.at/widerhall/der-widerhall-woche-25-17/

und mit der Regisseurin