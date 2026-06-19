Ein 42-jähriger Rumäne steht im Verdacht, für zahlreiche Diebstähle im Raum Bad Ischl und Bad Goisern verantwortlich zu sein. Bei Ermittlungen stellte die Polizei mehrere gestohlene E-Bikes und weitere Wertgegenstände sicher.

In der Nacht auf den 15. Juni 2026 bemerkten Polizeibeamte in Bad Ischl einen 42-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der beim Anblick eines Streifenwagens plötzlich die Flucht ergriff und sich in einem Gebüsch versteckte. Die Beamten konnten ihn anhalten und stellten bei ihm sowie in seiner unmittelbaren Umgebung mehrere Gegenstände sicher, die auf Eigentumsdelikte hindeuteten.

Gestohlene E-Bikes in Ferienwohnung entdeckt

Im Zuge weiterer Ermittlungen durchsuchte die Polizei eine vom Verdächtigen vorübergehend angemietete Airbnb-Wohnung, in der auch seine 26-jährige Ehefrau und das gemeinsame eineinhalbjährige Kind untergebracht waren. Dort sowie in seinem Fahrzeug fanden die Beamten mehrere gestohlene E-Bikes und weitere Wertgegenstände, die sichergestellt wurden.

Verbindung zu zahlreichen Diebstählen

Dem 42-Jährigen werden insgesamt 51 Straftaten im Raum Bad Goisern und Bad Ischl zugerechnet, die seit dem 18. Mai 2026 verübt worden sein sollen. Dabei handelt es sich laut Polizei überwiegend um Diebstähle von E-Bikes und Werkzeugen, teils durch Einbruch, teils durch Einschleichen oder das Einschlagen von Fahrzeugscheiben. Der Verdächtige zeigte sich zu einem Großteil geständig und gab an, die gestohlenen Gegenstände in Rumänien auf einem Basar verkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert, so die Polizei.