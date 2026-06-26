Der VETG – Verein zur Erhaltung der Traditionen und der Gemeinschaft – veranstaltet gemeinsam mit dem Dartverein Lenzing am Samstag, 04.07.2026, das Sautrogrennen beim Freibadeplatz Wengermühle, bekannt auch als Agerinsel Lenzing, auf der Ager. Motivierte Teams und hitzige Kämpfe lassen Zuschauerinnen und Zuschauer jubeln.

Der musikalische Rahmen wird in schwungvoller Manier von der Band „Stardust“ gestaltet. Für das leibliche Wohl aller Anwesenden ist mit Bratwürstl mit Kraut und Brot sowie diversen Getränke gesorgt.