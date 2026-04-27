Drei Feuerwehren standen in der Nacht auf Montag bei einem kleineren Brand bei einem Unternehmen in Lenzing an der Ager im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Nacht auf Montag mit dem Einsatzbegriff „Brand Industrie“ nach Schörfling am Attersee alarmiert. Im gegenüberliegenden Gewerbegebiet – welches noch zum Gemeindegebiet von Lenzing an der Ager gehört – ist es ersten Angaben nach offenbar zu einem kleineren Brand bei einem Unternehmen gekommen, der rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach rund einer halben Stunde war der unmittelbare Einsatz bereits wieder zu Ende. Verletzt wurde niemand.