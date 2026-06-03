Nach 22 Jahren verabschiedet sich Georgina Drienko in den wohlverdienten Ruhestand. Angefangen

hat sie im Jahr 2004 im Altstoffsammelzentrum (ASZ) Lenzing. Mit der Neueröffnung des ASZ Attersee

Nord war sie dann dort für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg war sie eine verlässliche Mitarbeiterin, die das Team mit viel

Engagement und Erfahrung unterstützt hat.

LAbg. Vbgm. Manuela Gschwandtner bedankte sich in ihrer Funktion als BAV-Vorsitzende herzlich bei

Georgina Drienko für ihre langjährige Treue, ihren pausenlosen Einsatz und die gute Zusammenarbeit

in all den Jahren.

Das gesamte Team des Bezirksabfallverband Vöcklabruck wünscht Georgina Drienko alles Gute für den

neuen Lebensabschnitt und weiterhin die beste Gesundheit.