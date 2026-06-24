Wie früher begab sich die Zeitbank der Gemeinde Pöndorf auf ihren Vereinsausflug.

Unter der fürsorglichen Regie der ÖGEG (österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte) ging es mit der Dampflok (Baujahr 1920) nach Gmunden, mit dem alten (Baujahr 1867 Schaufelraddampfer Gisela auf eine Rundfahrt und dann mit der Seilbahn auf den Grünberg. Die gute Stimmung unter den 30 Teilnehmern wurde durch das köstliche „Bratl in der Rein) noch weiter angehoben und schließlich brachte uns das Dampfross (mit teilweise beachtliche Geschwindigkeit) wieder wohlbehalten nach Timelkam.