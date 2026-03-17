Am 9. März lud die Zeitbank Pöndorf wieder zu einem Seniorennachmittag. Der almtaler Märchenerzähler Helmuth Wittmann, begleitet am Dudelsackpfeifer von Franz Bernegger, brachte bald Schwung und Freude in die Runde. Ausklang fand das gelungene Beisammensein mit gemeinsamen Singen (wer singt sonst schon mit den Alten?).

Noch für denselben Nachmittag war die Zeitbank Jahreshauptversammlung unter der Anwesenheit von Vizebürgemeister Willi Breiner angesagt.

Unter Anderem berichtete Obfrau Anne-Catherine Bayer über den Vereinsinitiativen „Gedächnistraining“ und „Sturzprävention“. Ein Selbstverteidigungskurs für Frauen ist in Planung.

Auch diese Runde wurde von Wittmann aufgelockert und er erfreute die Anwesenden mit seinen Erzählungen.