Am 19. und 20. Juni 2026 fand in Ottensheim auf der Donau der 64. Oberösterreichische Bewerb um das Wasserwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber statt. Auch die Feuerwehr Windern war bei diesem Bewerb vertreten und konnte dabei einen besonderen Erfolg erzielen.

Im Bewerb um das Wasserwehrleistungsabzeichen in Silber erreichten Christian Nöhammer und Harald Reiter als Zillenbesatzung „Windern 2“ den hervorragenden 2. Platz in der Allgemeinen Klasse A. Mit dieser Leistung sicherten sie sich den Titel des Vizelandesmeisters.

Auch in der Einer-Wertung zeigte Christian Nöhammer eine starke Leistung. Er belegte in der Allgemeinen Klasse A den 26. Rang unter insgesamt 214 gestarteten Teilnehmern.

Der Landes-Wasserwehrleistungsbewerb zählt zu den größten Bewerben im Feuerwehr-Wasserdienst und verlangt den Teilnehmern sowohl technisches Können als auch körperliche Ausdauer ab. Besonders die Mündung der Großen Rodl in die Donau stellte die Bewerbsteilnehmer auf der Silberstrecke vor zusätzliche Herausforderungen.

Die Feuerwehr Windern gratuliert Christian Nöhammer und Harald Reiter zu diesem großartigen Erfolg und bedankt sich für ihren engagierten Einsatz im Wasserdienst.