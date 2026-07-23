Kinderlachen, leuchtende Augen und viele schöne gemeinsame Erlebnisse prägten den Ferienspaß „Ausflug in den Wildpark Grünau“ der FPÖ- Ortsgruppe Desselbrunn am 22.Juli.

Mit großer Begeisterung erkundeten die Kinder die heimische Tierwelt und genossen einen abwechslungsreichen Tag in der Natur.

Gerade in einer Zeit, in der Familienalltag oft von Hektik geprägt ist, sind solche gemeinsamen Stunden besonders wertvoll und schaffen Erinnerungen, die bleiben.

Ortsparteiobmann Thomas Steininger betont: “Unsere Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Ihnen Zeit, Gemeinschaft und unbeschwerte Erlebnisse zu schenken, ist eine Investition in die Zukunft unserer Heimat!

Als Ortsgruppe ist es uns wichtig, Verantwortung vor Ort zu übernehmen und Familien mit konkreten Maßnahmen zu unterstützen. Deshalb übernehmen wir auch heuer wieder alle Kosten.

Denn starke Familien und glückliche Kinder sind das Fundament einer lebenswerten Heimat!“