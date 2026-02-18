Im vergangenen Herbst hat der Verein ProSudan aus Desselbrunn großartige Arbeit geleistet, um Entwicklungsprojekte im Südsudan zu unterstützen. Die Teilnahme an verschiedenen vorweihnachtlichen Märkten war ein voller Erfolg. Bei diesem Anlass soll nicht nur das Engagement der Beteiligten gewürdigt werden, sondern auch die erzielten Spenden für wohltätige Zwecke.

Engagierte Teilnahme an Benefizmärkten

Der Verein ProSudan hat sich aktiv an mehreren Märkten beteiligt, wo eine Vielzahl von Produkten verkauft wurden, darunter:

Hausgemachte ProSudan-Marmeladen

Kekse und Lebkuchen

Afrikanisches Handwerk (Papierperlenketten, Rucksäcke, Taschen)

Steindekor aus Afrika

Zusätzlich erfreuten sich die Besucher am Nußerlmarkt in Schwanenstadt über Glühwein und Crêpes. Diese Veranstaltungen haben nicht nur zur Finanzierung von Projekten im Südsudan beigetragen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl und das soziale Engagement in der Region gefördert.

Dank an die Unterstützer

Vereinsobmann Hans Rauscher sprach seinen herzlichen Dank an alle StandlerInnen, Kekse-Bäckerinnen und AktivistInnen aus. Ihre unermüdliche Arbeit und ihr Einsatz haben maßgeblich zum Erfolg der Benefizmärkte beigetragen.

Erfolgreiches Spendenergebnis

Das Engagement hat sich ausgezahlt: Es wurde ein beeindruckendes Spendenergebnis erzielt. Um den Unterstützern auch vor Ort etwas zurückzugeben, fand im Jänner ein gemütliches Abendessen beim Wirt in Litzing statt.

Hierbei wurden Spendenbeträge von jeweils € 400 an die Vereinsmitglieder Ehepaar Ematinger und Ursula Fehringer übergeben.

Unterstützung von sozialen Projekten

Dietmar Ematinger : Er nutzt seine jährliche Kunst-Kalenderaktion, um Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen, die es besonders schwer haben.

: Er nutzt seine jährliche Kunst-Kalenderaktion, um Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen, die es besonders schwer haben. Ursula Fehringer: Sie leitet die österreichweite Organisation „Familiennetzwerk Downsyndrom“, die sich für Familien mit Mitgliedern mit Downsyndrom einsetzt.

Der Verein ProSudan hat durch sein Engagement nicht nur zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Südsudan beigetragen, sondern auch soziale Projekte in der eigenen Region unterstützt. Das Abschluss-Essen bot eine hervorragende Gelegenheit, den Einsatz aller Beteiligten zu würdigen und gleichzeitig wertvolle Unterstützung für lokale soziale Initiativen zu leisten. Der Abend hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Gemeinschaftsaktionen sind und wie viel Gutes durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann.