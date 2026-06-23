In Aurach am Hongar ist Montagnachmittag ein Auto gegen die Mittelleitschiene gekracht. Der Unfall passierte während eines gewittrigen Starkregenschauers.

Die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach einem Verkehrsunfall eines PKW auf die A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein verunfallter PKW stand bei Aurach am Hongar im Bereich der Betonmittelleitschiene. Der Einsatz der Feuerwehr wurde bereits auf der Anfahrt storniert, vorbeikommende Kräfte überzeugten sich dann noch selbst davon, dass kein Einsatz seitens der Feuerwehr erforderlich war.

Die Person wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren rückten wieder ab. Die Überholspur war in Fahrtrichtung Wien für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Es bildete sich ein rund zwei Kilometer langer Rückstau vor der Unfallstelle.