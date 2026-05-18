Am frühen Sonntagnachmittag kam ein 20-jähriger Motorradlenker in Aurach am Hongar von der Fahrbahn ab und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 13:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1265 Schörflinger Straße von Grafenbuch in Richtung Schörfling am Attersee unterwegs. Im Ortschaftsbereich Jetzing kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab.

Über Böschung geschleudert

Nach dem Abkommen von der Straße durchfuhr der Motorradlenker ein angrenzendes Feld bis zur Böschung des Güterweges Jetzing. Dort wurde er über die Böschung katapultiert und kam rund 20 Meter weiter in einem Weizenfeld zum Liegen.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der schwer verletzte Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Quelle: LPD OÖ