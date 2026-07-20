Nahe der gastlichen Ischler Hütte hat der Turnverein Gmunden 1861, sein seit den sechziger Jahren gegründete Bergturnfest am vergangenen Wochenende ausgetragen.

Ein geselliger Hüttenabend vereinte die Berggeher zu einem fröhlichen und gesanglichen Abend in der gastfreundlichen Unterkunft der Alpenvereinshütte.

In der Bewerben Lauf, Steinstoßen und Standweitsprung wurden die besten Ergebnisse bewertet. Bei der stimmungsvollen Siegerehrung wurden die Leistungen mit einem einfachen Blumenbüscherl belohnt und würdig mit unserer Landeshymne Hoamatland beendet.

Von neuen Rekorden oder Messergebnissen kann nicht berichtet werden, dafür aber über eine Veranstaltung inmitten einer Naturlandschaft mit der wir gesegnet sind.