Ein besonderes Kulturereignis erwartet Besucherinnen und Besucher am Samstag, 12. September 2026 in Pinsdorf: Die Frankenburger Würfelspiele machen erstmals als exklusives Gastspiel Station. Austragungsort ist der geschichtsträchtige Bauernhügel, das Mahnmal der Aufstände, der mit seiner besonderen Atmosphäre den passenden Rahmen für das historische Volksschauspiel bietet.

An diesem Tag stehen zwei Aufführungen auf dem Programm – um 15 Uhr und um 18 Uhr. Das traditionsreiche Freiluftspektakel erzählt die bewegende Geschichte der Ereignisse rund um das Frankenburger Würfelspiel und beeindruckt mit zahlreichen Mitwirkenden, aufwendigen historischen Kostümen sowie einer mitreißenden Inszenierung.

Die Besucher dürfen sich auf ein außergewöhnliches Theatererlebnis unter freiem Himmel freuen. Während der Vorstellung besteht zudem die Möglichkeit, Getränke zu genießen und die besondere Kulisse des Bauernhügels auf sich wirken zu lassen.

Für den Fall von Schlechtwetter ist ebenfalls vorgesorgt: Dann wird die Veranstaltung vor der Halle im Sportzentrum Pinsdorf durchgeführt.

Mit dem Gastspiel der Frankenburger Würfelspiele erhält Pinsdorf ein kulturelles Highlight, das Geschichte auf eindrucksvolle Weise lebendig werden lässt und Besucher aus der gesamten Region ansprechen dürfte. Wer das historische Schauspiel erleben möchte, sollte sich den 12. September 2026 bereits jetzt im Kalender vormerken.