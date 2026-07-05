Beim 37. Traunsee Bergmarathon ging in diesem Jahr Julian Buchinger, Enkel des Gründers Willi Buchinger, an den Start. Sein Ziel für den Halbmarathon von Ebensee nach Gmunden war klar: die Strecke in unter fünf Stunden zu bewältigen. Dieses Ziel hat er erreicht – herzliche Gratulation!

Für die Familie Buchinger war dieser Lauf aber vor allem ein Zeichen des Erinnerns. Willi Buchinger hat den Traunsee Bergmarathon mit viel Leidenschaft ins Leben gerufen und damit eine Veranstaltung geschaffen, die seit Jahrzehnten Läuferinnen und Läufer begeistert.

Auch fast drei Jahrzehnte nach seinem Tod lebt seine Idee weiter. Es ist der Familie ein großes Anliegen, dass der Traunsee Bergmarathon stets mit seinem Gründer verbunden bleibt und die Erinnerung an sein Lebenswerk bewahrt wird.

Heute war Julian nicht nur für sich selbst unterwegs – sondern auch für seinen Opa.

Ein schönes Zeichen dafür, dass Traditionen weiterleben, wenn die nächste Generation sie mitträgt.