Am 26.6.2026 fand im Schloss Orth im feierlichen Rahmen die Übergabe des Präsidentenamtes des Lions Clubs von Johann Kaltenleithner an seinen Nachfolger Ulrich Roider statt. Der Past – Präsident Kaltenleithner blickt auf ein sehr erfolgreiches Lions-Jahr mit vielen Veranstaltungen und zahlreichen sozialen Hilfsprojekten zurück. Ulrich Roider übernimmt nun die Präsidentschaft mit dem Ziel, die gemeinnützige Arbeit des Clubs – vor allem auch regional – weiter fortzuführen und auszubauen.

Der Lions Club Gmunden dankt Johann Kaltenleithner für seinen großartigen Einsatz und sein soziales Engagement und wünscht dem neuen Präsidenten viel Erfolg bei der Umsetzung seiner Ziele.