Ein alkoholisierter Bergsteiger hat am Freitagabend einen Einsatz der Bergrettung an der Drachenwand in St. Lorenz ausgelöst. Ein anderer Bergsteiger wurde auf den Mann aufmerksam und begleitete ihn bis zu den Einsatzkräften.

Bergsteiger sorgt sich um alkoholisierten Mann

Ein 50-jähriger Bergsteiger aus dem Bezirk Vöcklabruck verständigte gegen 20:45 Uhr die Bergrettung, nachdem er im Gipfelbereich der Drachenwand auf einen offenbar stark alkoholisierten Mann getroffen war. Laut seinen Angaben war der 57-Jährige aus dem Bezirk Bludenz ohne entsprechende Ausrüstung über den Klettersteig aufgestiegen und bewegte sich im ausgesetzten Gipfelbereich derart unsicher, dass ein Absturz befürchtet wurde.

Im Gespräch gab der Mann an, vor der Tour mehrere Bier getrunken zu haben. Er nahm schließlich die Hilfe des 50-Jährigen an und stieg gemeinsam mit ihm in Richtung der nächstgelegenen Forststraße ab.

Bergrettung übernimmt weiteren Abtransport

Zeitgleich machte sich die Bergrettung Mondsee auf den Weg zum Einsatzort. Gegen 21:30 Uhr konnte der 57-Jährige mit einem Einsatzfahrzeug sicher ins Tal gebracht werden.

Der Mann gab an, bereits um 04:00 Uhr zu einer ausgedehnten Bergtour gestartet zu sein. Zunächst war er im Höllengebirge unterwegs, anschließend absolvierte er den Mahdlgupf-Klettersteig. Nach einer Einkehr in St. Lorenz entschloss er sich, auch noch den Drachenwand-Klettersteig zu begehen, berichtet die Polizei.