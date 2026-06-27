Am Samstagvormittag musste eine 33-jährige Bergsteigerin aus dem Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz gerettet werden. Aufgrund starker Schmerzen im Fuß konnte sie ihre Tour nicht mehr fortsetzen.

Die 33-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war gemeinsam mit einer Begleitperson gegen 07:45 Uhr in den Drachenwand-Klettersteig eingestiegen. Im Bereich des Sektors 8, der sogenannten „Weißen Verschneidung“, verspürte sie plötzlich starke Schmerzen im rechten Vorfuß. Aufgrund des Verdachts auf einen Ermüdungsbruch war ein selbstständiges Weiterkommen nicht mehr möglich.

Bergrettung und Hubschrauber im Einsatz

Nach dem gegen 08:25 Uhr abgesetzten Notruf stiegen mehrere Einsatzkräfte der Bergrettung zur Verletzten auf. Gleichzeitig wurde der Notarzthubschrauber Martin 3 alarmiert.

Rettung per Bergetau

Die Bergsteigerin wurde gegen 09:20 Uhr mittels Bergetau aus dem Klettersteig gerettet und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen. Die Begleitperson stieg gemeinsam mit den Einsatzkräften selbstständig ins Tal ab, berichtet die Polizei.