Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte am frühen Donnerstagmorgen einen Brand in einem Wohnhaus in Timelkam und verständigte umgehend die Feuerwehr. Der Bewohner konnte rechtzeitig gewarnt werden, verletzt wurde niemand.

Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck bemerkte gegen 03:45 Uhr beim Vorbeifahren an einem Haus in Timelkam Feuerschein und setzte sofort den Notruf ab. Die Feuerwehr konnte den Brand in der ebenerdigen Stube rasch unter Kontrolle bringen und gegen 04:10 Uhr „Brand aus“ geben.

Bewohner rechtzeitig geweckt

Der 77-jährige Hausbesitzer befand sich während des Brandes im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Er wurde durch die Rufe des 34-Jährigen auf das Feuer aufmerksam und konnte rechtzeitig gewarnt werden. Verletzt wurde niemand.

Grabkerze dürfte Brand ausgelöst haben

Nach ersten Erhebungen dürfte eine von zwei brennenden Grabkerzen, die auf einem Holztisch abgestellt waren, umgefallen sein. Dadurch gerieten die Tischdecke und eine Eckbank in Brand. Während der Löscharbeiten war die B151 im betroffenen Bereich rund zwei Stunden lang nur erschwert passierbar, so die Polizei.