Die Auftaktveranstaltung findet am 12. September 2026 ab 14 Uhr im Umkreis und am Bauernhügel dem Mahnmal von Pinsdorf statt.

Dank intensiven Bemühungen unseres Bürgermeisters ist es gelungen, die Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller der Frankenburger Würfelspiele für Pinsdorf zu gewinnen.

Mit insgesamt 100 Mitwirkenden wird es gleich zwei Mal die Möglichkeit geben diese Aufführung zu besuchen. Eine Gelegenheit, die es wenn überhaupt nur alle 100 Jahre gibt und deshalb zu etwas besonderem macht.

Über die Veranstaltungsreihe:

Gemeinsam mit der Kulturabteilung vom Land OÖ haben wir ein breit gefächertes Programm entwickelt, das die historischen Ereignisse der Bauernkriege lebendig werden lässt.

Die Reihe verknüpft historische Bezüge mit heutigen Perspektiven und bietet ein vielfältiges Spektrum an Formaten: