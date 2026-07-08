Mit der Vernissage der Gemeinschaftsausstellung „Sommerfreude: Licht und Lebendigkeit“ setzte der Attergauer Farbenkreis am 7. Juli 2026 erneut ein eindrucksvolles Zeichen für die Vielfalt und Lebendigkeit der regionalen Kunstszene. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung in die Rathausgalerie Attnang-Puchheim und erlebten einen stimmungsvollen Abend voller Kreativität, persönlicher Begegnungen und inspirierender Gespräche über Kunst.

Der Attergauer Farbenkreis, ein Verein des Oberösterreichischen Volksbildungswerks, wurde 1994 gegründet und versteht sich als lebendige Gemeinschaft kunstbegeisterter Menschen. Regelmäßige Maltreffen, Workshops, Kulturfahrten und der Austausch mit anderen Kulturvereinen prägen das Vereinsleben und Schaffen ein kreatives Netzwerk in der Region.

Die Ausstellung, sie ist noch bis Ende September zu sehen, zeigte eindrucksvoll die große Bandbreite der künstlerischen Ausdrucksformen – von gegenständlichen Landschafts- und Blumenmotiven über ausdrucksstarke Porträts bis hin zu abstrakten Kompositionen in kräftigen Farben. Die Werke spiegelten nicht nur die individuelle Handschrift der Künstlerinnen und Künstler wider, sondern auch die Freude am gemeinsamen kreativen Schaffen.

Als Bezirksleiter des Oberösterreichischen Volksbildungswerks durfte Bürgermeister Gerald Egger die Vernissage mit großer Freude besuchen. Ein besonderer Dank gilt der Stadtgemeinde Attnang-Puchheim für die Möglichkeit, die Rathausgalerie als Ausstellungsort zur Verfügung zu stellen, sowie Bürgermeister Peter Groiß für seine wertschätzenden Worte bei der Eröffnung. Ebenso gebührt dem Obmann des Attergauer Farbenkreises, Dietmar Ematinger, und seinem engagierten Team großer Dank. Mit ihrer Begeisterung und ihrem Einsatz leisten sie einen wertvollen Beitrag zur regionalen Kulturarbeit und zeigen eindrucksvoll, wie Kunst Menschen verbindet und das kulturelle Leben im Bezirk nachhaltig bereichert.