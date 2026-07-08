Mit einer kurzen Rückschau auf die Geschehnisse des abgelaufenen Jahres leitete der nunmehrige Past-Präsident Christof Kravutske die so genannte Clubübergabe ein, ehe er die Insignien und damit auch die Verantwortung über den Lions Club an seinen Nachfolger weitergab.

Alfred Reimair dankte seinerseits seinem Vorgänger und dessen Team für die geleistete Arbeit: immerhin haben die Lions zusätzlich zur großen Weihnachtsaktion fast 50 mal geholfen, wenn Not am Mann bzw. Frau war, das heißt, dass es durchschnittlich jede Woche eines Jahres eine Lions-Hilfsaktion gibt.

Der Großteil der dabei eingesetzten Geldmittel bleibt in den Gemeinden Ebensee, Bad Ischl, Strobl und St. Wolfgang. Die Lions unterstützten zum Beispiel die Bergrettung Bad Ischl bei der Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges, die Hilfsaktion des Traunspiegel Herausgebers Alexander Savel für Salzkammergütler in der Ukraine und eine weitere Ukraine-Aktion aus Ebensee.

Im Bereich der Schulen wurden das Gewalt-Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir“ und die Aktion „Lions bewegen Schulen“ unterstützt bzw. durchgeführt. Und dazu kommen fast 50 Unterstützungen für Familien oder einzelne Personen, die in eine Notlage geraten sind.

Der neue Präsident versprach, die gute und erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger fortsetzen zu wollen, getreu der Lions Devise „wir helfen persönlich, rasch und unbürokratisch“. Der Lions Club ist jederzeit unter lions.badischl@gmx.at erreichbar.