Zum 36. Attersee Grand Prix am Samstag, 11. Juli, werden etwa 250 Teilnehmer*innen auf mehr als 100 Booten der verschiedensten Bauart erwartet. Der Attersee Grand Prix ist eine der größten Breitensportsegelveranstaltungen in Österreich und wurde erstmals am 21. Juli 1984 durchgeführt. Der Attersee Grand Prix ist die erste Veranstaltung der hartumkämpften Long-Distance-Challenge.

Gestartet wird traditionsgemäß um 10:00 Uhr vom Startturm des UYCAs, selbstverständlich mit der großen Startkanone, in Richtung Süden. Beginnend mit einer großen Runde vom UYCAs nach Parschallen über Kammer und zurück zum UYCAs muss anschließend eine kleine Runde über den UYCAs, nach Weyregg und Kammer zurück zum UYCAs absolviert werden.

Das Zeitlimit für diese zwei Runden endet um 17:00 Uhr. Wer um diese Zeit das Ziel nicht erreicht hat, wird anhand seiner Position, die er gemäß Tracking um 17:00 Uhr hat, ins Ziel hochgerechnet.

Apropos Tracking: Jedes Boot wird mit einem Trackingsystem ausgestattet, welches es allen Teilnehmer*innen sowie Zuschauer*innen ermöglicht, die Regatta live mitzuverfolgen bzw. auch im Replay zu analysieren. Den entsprechenden Link zur Live-Übertragung finden Sie auf www.Long-Distance-Challenge.at

Long-Distance-Challenge:

Allein das Wort sagt schon aus, worum es hier geht: Lange Distanzen. Eine Herausforderung. Eine Wertung. Die Langstreckenregatten des UYCAs werden zu einer Serie zusammengefasst. Dazu zählen neben dem Attersee Grand Prix die 12 Stunden-Regatta (18.07.) und die Lange Wettfahrt (08.08.). Alle drei Veranstaltungen sind Yardstick-Regatten bei denen die verschiedensten Bootsklassen zugelassen sind.

Bootsunterschiede werden durch ein Rating ausgeglichen. Jede der drei Veranstaltungen hat eine eigene Wertung und Preisverteilung. Teilnehmer aller drei Regatten werden in einer Gesamtwertung zusammengefasst und segeln um den Gesamtsieg der Long-Distance-Challenge. Die ersten drei der Gesamtwertung erhalten Medaillen aus Titan.