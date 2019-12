Glöcklerlauf Pfandl

Der Glöcklerlauf in Pfandl findet traditionell am 5. Jänner 2020, am Kirchenplatz (Johannes-Schlosser-Platz) in Pfandl statt. Ab 17 Uhr 30 gibt es Glöcklerkrapfen, Tee und Glühwein.

Eine Abordnung der Ischler Prangerschützen kündigt um 18 Uhr das Eintreffen der Passen mit ihren aufwendigen, handgefertigten Kappen an.

Auch die kleinen „Glöckler“ ab einem Alter von 5 Jahren sind wie jedes Jahr dabei. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Quartett der Musikkapelle Jainzen. Die kleinen und großen „Glöckler“ freuen sich auf Ihren Besuch!

Foto: Lenzenweger