50. Glöcklerlauf in Obertraun

Am Sonntag, 5. Jänner 2020, findet in der Dachsteingemeinde bereits zum 50. Mal der Obertrauner Glöcklerlauf statt.

Die uralten Bräuche rund um die Rauhnächte mit ihrem geheimen Zauber haben seit Jahrzehnten einen festen Platz in den Wintermonaten eingenommen. Einer der schönsten Bräuche ist der Glöcklerlauf in Obertraun am 5. Jänner, dem Vorabend des Heiligen-Drei-König-Festes. An die 35 Kinder und Erwachsene durchlaufen in der letzten Rauhnacht die verdunkelten Straßen, eingebettet zwischen den imposanten Berggipfeln und dem Hallstättersee.

Vorbereitungen laufen seit November auf Hochtouren

Einmalig ist, dass in Obertraun zum Großteil nur mit Kindern gebastelt wird. Seit bereits 30 Jahren leiten nun Silke und Bernd Dankelmayr die seit 1970 bestehende Gruppe und treffen sich seit Anfang November, um an den Kappen zu basteln. In mehreren hunderten Arbeitsstunden werden mit ca. 20 Kindern und ein paar Erwachsenen die Glöcklerkappen in mühevoller Kleinarbeit gefertigt. Jede Kappe ist ein Unikat.

Die Motive werden aus Tonpapier ausgeschnitten, Verzierungen gestanzt und mit buntem Seidenpapier von den Kindern ausgeklebt. Im Inneren der Holzgerüste werden zur Beleuchtung der Kappen mehrere Kerzen befestigt. Die traditionellen Formen der Kappen sind Sturmkappe, Fünfzack und Siebenzack. Aber auch Nachbildungen von Kirchen, Krippen und sogar Vogelhäuschen werden beim Obertrauner Glöcklerlauf als Kappen getragen! Am Beginn jeder Gruppe „leuchtet“ übrigens ein Komet den anderen Kappenträgern den Weg!

Im hellen Schein der Kerzen

Sinn des Glöcklerlaufes soll sein, Heil und Segen der guten Geister zu gewinnen und mit dem dumpfen Klang der Glocken und dem hellen Schein der Kerzen die bösen Geister zu vertreiben. Im weißen Gewand, den bis zu 20 Kilogramm schweren Kappen und ebenso gewichtigen Glocken ziehen sie durch den Ort.

Beginn des Glöcklerlauf: 16.45 Uhr am Obertrauner Gemeindeplatz

Beginn des Obertrauner Glöcklerlaufes ist um 16.45 Uhr am Gemeindeplatz. Dort ziehen die Glöckler ihre Kreise und werden dabei von den Obertrauner Weisenbläsern begleitet. Anschließend laufen die Glöckler, aufgeteilt in verschiedenen „Passen“ (Gruppen) durch die dunkle Nacht und wünschen der Bevölkerung und den Gästen der Dachsteingemeinde ein gutes neues Jahr. In verschiedenen Gast- und Privathäusern werden die Glöckler zur Rast eingeladen und mit wärmenden Tee und guter Jause versorgt.

Alle Fotos honorarfrei zur Veröffentlichung:

Bernd Dankelmayr: eifrig basteln die Kinder an den bunten Kappen!

Günther Dankelmayr: 50. Obertrauner Glöcklerlauf am 5. Jänner 2020