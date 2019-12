Adventsingen im Viechtauer Heimathaus

Abseits der großen Adventveranstaltungen gibt es in Zusammenarbeit mit den kleineren Vereinen fantastische und besinnliche Events rund um den Advent. So auch in Neukirchen/Altmünster vom Verein des Viechtauer Heimathauses.

Das Team rund um den Obmann Josef Moser, hat am 4. Adventwochenende den anwesenden Gästen einmal mehr gezeigt, dass in Neukirchen die Tradition gelebt wird. Gesang, dargeboten von den Dreikönigsreitern und musikalisch von den Gebirgsbirnbambeidlern begleitet. Als weiteres Highlight wurden von der sympathischen ORF Moderatorin Sandra Galatz, Geschichten rund um Weihnachten zum Besten gegeben.

Das Viechtauer Heimathaus, ein Ort der Begegnung, der in der Adventzeit die Möglichkeit bietet, Samstags von 14 bis 16 Uhr, die hauseigenen Krippen zu bewundern.

Bericht und Fotos: Wilfried Fischer