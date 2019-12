Eishockey Benefizspiel der SHARKS Gmunden

Nach einer kleinen Pause der Gmundner Haie über Weihnachten und Neujahr geht es am Samstag 4.1.2020 mit Spielbeginn 18:00 Uhr mit dem Benefizspiel im Zuge der OÖ Rundschau Christkindaktion weiter. Es treffen an diesem Abend die RAUCH TECHNOLOGY SHARKS Gmunden auf den derzeitigen Tabellenführer EC WINWIN Wels im Haifischbecken Gmunden.

Der gesamte Reinerlös dieser Begegnung (Ausnahmsweise mit 4,- € Eintritt Erwachsene und Jugend 2,- €) samt Großspenden von Sponsoren kommt einer Familie in Ohlsdorf zu Gute. Der Familienvater ist nach einem schweren Unfall ganzseitig gelähmt und kann nur durch einen Großumbau des Hauses wieder zur Familie zurückkehren.#

BNP Wirtschaftstreuhand ist mit 6.000 Euro Hauptsponsor des Benefizspiels der Rauch Technology Sharks Gmunden am Samstag. “Wir spenden seit Jahren an Einzelschicksale aus der Umgebung. Heuer haben wir uns für Daniela Hogh, Christoph Hufnagl und die Kinder Sophie und Jonas entschieden, da wir von ihrem Schicksal sehr betroffen waren”, erklärt BNP-Geschäftsführer Andreas Enter. Die Summe kommt zustande, weil die Mitarbeiter auf ihre Weihnachtsgeschenke verzichten und so das Geld für die Ohlsdorfer Familie spenden.

“Wir sponsern das Benefizspiel, weil wir vom Engagement der Sharks sehr beeindruckt sind. Was da an einem Abend auf die Füße gestellt wird, ist gigantisch und unterstützungswürdig!” Also vormerken und mit Ihrem/Eurem Besuch diese Aktion unterstützen und einen spannenden Eishockeyabend mit tollem Rahmenprogramm genießen!

Bericht und Bilder Peter SOMMER FOTOPRESS