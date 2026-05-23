Besondere Freude herrscht am Pfingstsamstag am Traunsee im Gmundner Ortsteil Weyer: Aus insgesamt sieben Eiern sind heute früh sieben kleine Schwäne geschlüpft.

Das Schwanenpaar hatte sich für seinen Nachwuchs einen besonders gut versteckten Nistplatz ausgesucht, der den jungen Tieren nun einen geschützten Start ins Leben ermöglicht.

Die flauschigen Küken wurden bereits gemeinsam mit ihren Eltern am Wasser beobachtet – ein selten schöner Frühlingsmoment am Traunsee.

Vielen Dank an Karlheinz Kurz für den Schnappschuss!