In der Nacht auf Dienstag kam es im Ortszentrum von Frankenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die Mauer des Schlosses Frein und wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt.

Gegen 23:36 Uhr wurden die Feuerwehren Frankenburg und Steining, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L509 alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Lenkerin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Mauern des Schlosses Frein.

Lenkerin im Fußbereich eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau im Bereich der Beine beziehungsweise Füße im Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankenburg mussten hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um die Lenkerin aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Verletzte vom Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Feuerwehr Frankenburg.