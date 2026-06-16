Der Sommer steht vor der Tür, und das bedeutet endlich wieder Sommerkino in Bad Goisern! Kino unter Sternen kann man auch heuer wieder im malerischen Innenhof von Schloss Neuwildenstein genießen. Die neue Saison beginnt am Do, 25. Juni mit der unterhaltsamen und bewegenden Filmbiographie „Verflucht normal“.

Eine Auswahl lustiger, bewegender und interessanter Filme wird auch heuer wieder vom Hand.Werk.Haus Salzkammergut aus auf die große Leinwand projiziert. Freuen Sie sich auf:

Verflucht normal erzählt mit viel Herz und Humor die wahre Geschichte von John Davidson, der trotz Tourette-Syndrom, Vorurteilen und Rückschlägen den Mut findet, seinen eigenen Weg zu gehen.

Do, 25.06.2026, 21 Uhr (Ausweichtermin Do, 02.07.2026)

Glenkill: Ein Schafskrimi (2026)

Als ihr Schäfer plötzlich zum Mittelpunkt eines rätselhaften Falls wird, nehmen einige ungewöhnlich schlaue Schafe die Ermittlungen auf – und sorgen für eine ebenso spannende wie witzige Krimikomödie für die ganze Familie.

Do, 23.07.2026, 21 Uhr (Ausweichtermin Do, 30.07.2026)

The Mandalorian and Grogu

Gemeinsam stürzen sich der Mandalorianer und Grogu in ein spektakuläres neues Star-Wars-Abenteuer voller Action, Gefahren und galaktischer Geheimnisse.

Do, 27.08.2026, 21 Uhr (Ausweichtermin Do, 03.09.2026)

Ab durch die Mitte – Mit Vollgas durch Paris

Ein chaotischer Schlosser und ein Verbrecher wider Willen geraten auf einer turbulenten Nachtfahrt von einem irrwitzigen Missverständnis ins nächste – beste Voraussetzungen für eine rasante Komödie voller Überraschungen.

Do, 10.09.2026, 21 Uhr (Ausweichtermin So, 13.09.2026)

Die noch unbekannten Tage

In dieser persönlichen und berührenden Dokumentation begibt sich die in Bad Goisern aufgewachsene Jola Wieczorek auf die Spur ihrer Familiengeschichte und erzählt von den Entscheidungen, Zufällen und Wegen, die ein Leben prägen.

Do, 17.09.2026 20 Uhr (Ausweichen bei Schlechtwetter im Saal)

Unvergessliche Abende im Freien sind nicht nur durch die Filme garantiert, sondern auch durch frisches Popcorn, Kleinigkeiten zum Schmausen und kühle Getränke aus Andi’s Werkstatt-Beisl. Wer mag, nimmt sich zur Sicherheit eine Decke mit.

Beginn der Vorführungen ist meist um 21 Uhr. Eintrittskarten um € 11.- (ermäßigt € 9.-)sind an der Abendkasse erhältlich und heuer neu auch im Vorverkauf unter www.otelo-goisern.at. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist gratis!

Die Vorführungen finden nur bei Schönwetter statt, bei Schlechtwetter wird jeweils eine Woche später gespielt. Aktuelle Infos dazu auf www.otelo-goisern.at oder bei Michael Körner, 0650 5155975.

Das Team vom Otelo Bad Goisern freut sich auf entspannten sommerlichen Filmgenuss im Hof Neuwildenstein!