Von 26. bis 28. Juni 2026 wird Vorchdorf zum Mittelpunkt der Blasmusik im Bezirk Gmunden. Das Bezirksmusikfest, veranstaltet vom Musikverein Siebenbürger Vorchdorf, bringt Musikkapellen aus dem gesamten Bezirk sowie aus umliegenden Regionen zusammen und setzt gleichzeitig ein starkes Zeichen für Gemeinschaft, Ehrenamt und regionale Wertschöpfung.

Ein erster musikalischer Höhepunkt erwartet die Besucher bereits am Freitagabend mit dem Gastkonzert und der eindrucksvollen Marschshow der Militärmusik Oberösterreich, die für besondere Gänsehautmomente sorgen wird.

Besonders im Fokus stehen am Freitagabend unter dem Motto „Von Vorchdorf für Vorchdorf“, aber auch die örtlichen Vereine, die sich präsentieren und gemeinsam das vielfältige Gemeindeleben sichtbar machen. Der Abend soll als Treffpunkt für Vereine, Familien und Besucher dienen und den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde stärken.

Bürgermeister Johann Mitterlehner sieht im Fest ein starkes Zeichen für das aktive Gemeindeleben:

„Unsere Vereine leisten einen unschätzbaren Beitrag für das Zusammenleben in Vorchdorf. Das Bezirksmusikfest bietet die ideale Bühne, um dieses Engagement sichtbar zu machen und Menschen zusammenzubringen.“

Neben der kulturellen Bedeutung bringt das Fest auch einen starken wirtschaftlichen Impuls für die Region. Fast zur Gänze werden die Einkäufe und Aufträge bewusst bei regionalen Betrieben in Vorchdorf und den umliegenden Gemeinden abgewickelt. Dadurch bleibt die Wertschöpfung direkt in der Region und unterstützt heimische Unternehmen.

Auch Obmann Markus Resch vom Musikverein Siebenbürger Vorchdorf betont die regionale Bedeutung des Festes:

„Uns war von Anfang an wichtig, dass dieses Fest nicht nur musikalisch ein Highlight wird, sondern auch einen nachhaltigen Mehrwert für die Region schafft. Fast alle Einkäufe und Leistungen werden regional vergeben. Damit möchten wir mit dem Fest zeigen, wie stark Gemeinschaft, Ehrenamt und Vereinsleben in Vorchdorf gelebt werden.“

Den gemütlichen Abschluss bildet am Sonntag der traditionelle Familienfrühschoppen mit musikalischer Umrahmung durch die Marktmusik Vorchdorf. Gemeinsam mit einem abwechslungsreichen Familien- und Kinderprogramm soll der Sonntag nochmals Jung und Alt zusammenbringen.

Das Bezirksmusikfest 2026 verspricht damit nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch ein Wochenende ganz im Zeichen von Zusammenhalt, regionaler Stärke und gelebter Tradition.