Fünf Pfarren singen gemeinsam in der VARENA zum Start der Sternsingeraktion

Weihnachtszeit ist Sternsingerzeit in Österreich. Tausende Kinder und Jugendliche der katholischen Jungschar gehen in diesen Tagen von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln mit denen in 500 Sternsingerprojekten geholfen wird, weltweit Armut und Unrecht zu mildern. Um die Anliegen der Sternsingeraktion noch bekannter zu machen, hatten die Sternsinger heuer die Gelegenheit, in den Weihnachtsferien im Einkaufszentrum aufzutreten.

„Es ist so toll, dass 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus fünf Pfarren – Vöckabruck, Regau, Rüstorf, Puchkirchen und Zell am Pettenfirst – gemeinsam für die Kinder in Nairobi singen, musizieren und tanzen! Danke an die VARENA, die uns das ermöglicht hat,“ freut sich Marlene Karel von der Jungschar Vöcklabruck, die in der Bezirkshauptstadt das Sternsingen dieses Jahr mit Freunden koordiniert.

Heuriges Schwerpunktland der Aktion ist Kenia. Katharina Reisinger von der Jungschar Vöcklabruck hat im heurigen Sommer vier Monate lang in einem dieser unterstützten Projekte in Nairobi mitgearbeitet: „Es hat mich sehr beeindruckt, mit welchem Lebensmut und mit wie viel Freude hier die Kinder in die Schule kommen und ich kann bezeugen, dass die Sternsingergelder hier absolut richtig ankommen!

In der Stadt Vöcklabruck sind die Sternsinger am 2.1. (südlich der B1), 3.1. (Stadtmitte) und 4.1. (nördlich der Vöckla) unterwegs.

Foto: Daniela Köppl