Ein 38-Jähriger ging am 21. Dezember 2019 gegen 0:40 Uhr in Fornach auf der Fahrbahn, obwohl sich daneben ein Gehweg befindet. Der dunkel gekleidete Fußgänger wurde von einer entgegen kommenden 21-jährigen Pkw-Lenkerin angefahren und zur Seite geschleudert. Er blieb in einer Wiese liegen.

Der 38-Jährige erlitt beim Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.