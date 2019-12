Nikolaus bringt Sackerl und Spende

Alfred Schrempf beschenkte als Nikolaus in diesem Jahr nicht nur die Kinder des Lebenshilfe-Kindergartens, sondern brachte auch eine großzügige Geldspende mit.

Traditionell erhielt der Lebenshilfe-Kindergarten am 6. Dezember Besuch von Alfred Schrempf im Nikolauskostüm. Mit viel Einfühlungsvermögen ging er dabei auf die Bedürfnisse der Kinder ein und brachte damit Kinderaugen zum Glänzen. Es wurden Lieder gesungen, gefeiert und zum Abschluss gab es natürlich auch Geschenke. In diesem Jahr erhielten nicht nur die Kinder ein Sackerl, sondern es wurde auch eine Geldspende über € 250 an die Leiterin des Kindergartens, Angela Egger, überreicht.

„Mir ist es ein Bedürfnis, mit den Honoraren, die ich für meine Tätigkeit als Kolumnist in der Redlhamer Gemeindezeitung bekomme, bedürftigen Menschen zu helfen“, erklärt Alfred Schrempf. Die Spende wird zum Ankauf von Therapiematerialen verwendet, die den Kindern des Lebenshilfe-Kindergartens den Alltag erleichtern bzw. sie in ihrer Entwicklung fördern.

Foto: Lebenshilfe Oberösterreich