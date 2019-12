Nikolausbesuche der Kolpingsfamilie Vöcklabruck

Auch dieses Jahr waren Karl Schaumberger, Thomas Pamminger und Christoph Hatheier (KF Vöcklabruck) als Nikolaus und Knecht Ruprecht unterwegs. Sie besuchten Familien und Veranstaltungen, und bereiten den Kindern und Familien große Freunde. Eine Summe von 500€ der Spenden aus dieser Aktion wurde von der Kolpingsfamilie Vöcklabruck verwendet um das Lerncafe der Caritas in Vöcklabruck zu unterstützen.

Weiters konnte einer alleinerziehenden Mutter mit 3 minderjährigen Kindern einer Flüchtlingsfamilie finanziell geholfen werden. An die Pfarre Vöcklabruck konnte auch ein Teil der Spenden weitergegeben werden. Die Pfarre verwendet dieses Geld zur Weitergabe an bedürftige Personen, die in dieser Zeit vermehrt im Pfarrhof um Hilfe bitten. Für die drei war es wieder sehr schön die Botschaft vom heiligen Nikolaus lebendig werden zu lassen, und den Familien besinnliche Stunden in der Adventzeit zu schenken!

Foto: privat