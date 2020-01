Badminton Bundesliga

Ohlsdorf startet mit einem Heimspiel in die Rückrunde

Am Sonntag, 14 Uhr startet die Ohlsdorfer Badmintonmannschaft mit einem Heimspiel in Laakirchen gegen WBH Wien in die Rückrunde. Eine interessante Begegnung ist programmiert, treffen doch hier der Dritte (Ohlsdorf) und der Viertplatzierte aufeinander. Ziel ist natürlich das Erreichen des Aufstiegsplayoffs.

Zwar kann Ohlsdorf nicht wie die anderen Teams auf Legionäre zurückgreifen, doch mit einer kompakten Mannschaftsleistung und einem tollen Publikum im Hintergrund ist eine Überraschung durchaus möglich. Der Grundstein dazu könnte schon am Sonntag gelegt werden.

Foto: privat