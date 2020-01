Im Rahmen des 70 – Jahr – Jubiläums des Blasmusikbezirkes Vöcklabruck organisierten BezJgdReferentin Marion Kohlroß und ihre Stellvertreterin Daniela Putz in den Räumen der Landesmusikschule Vöcklabruck am 19.01.2020 den Bezirksbewerb „Musik in kleinen Gruppen.“

Acht Ensembles der Bezirkskapellen und der Landesmusikschulen stellten sich der Jury in der Besetzung von LdJgdStv. Martin Köberl, sowie Josef „Pepi“ Ortner und Markus Ridderbusch. Dieser Bewerb dient zur Förderung des instrumentalen Zusammenspiels.

Die Siegerehrung im Kulturzentrum Lenzing wurde musikalisch von der „Steffn-Hansl-Musi“ umrahmt. Zum Landeswettbewerb am 09.05.2020 in der LMS Wels wird das Schlagzeug-Ensemble „Holzwurm“ von der LMS St.Georgen im Atterau unter Heinz Schönpos, sowie das Holzbläser-Ensemble „Attersee Wood 142“ des MV Attersee und der LMS St.Georgen entsandt.

Foto: OÖBV/VB