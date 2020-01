Im Rahmen der Diplomarbeit organisierten Annalena Schlager und Stefanie Affenzeller, beide Schülerinnen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) der Don Bosco Schulen Vöcklabruck, in Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemeinde Vöcklabruck einen spannenden Vortrag zum Thema „Der Darm als die Zentrale der Gesundheit“.

Den ersten Teil des Vortrags übernahm die Ernährungswissenschaftlerin Mag. Katharina Bruner die überraschende Fakten über die Darmflora offenbarte und Tipps für eine darmfreundliche Ernährung gab. Im zweiten Teil stand der Chirurg Dr. Peter Kriechhammer Rede und Antwort über die Funktionsstörungen des Darms und die Vorsorgeuntersuchungen.

In Anwesenheit von Bürgermeister Mag. Herbert Brunsteiner und der Stadträtin Mag. Sonja Pickhardt-Kröpfel konnten die Schülerinnen mit Stolz die freiwilligen Spenden des Vortrags in der Höhe von € 700,00 Euro an Mag. Elisabeth Holub-Landl für die Österreichische Krebshilfe überreichen.

Foto: privat