Drei Feuerwehren standen kurze Zeit nach dem Jahreswechsel bei einem Garagenbrand in Pinsdorf im Einsatz.

Aus bisher unbekannter Ursache ist in einer Garage eines Wohnhauses in Pinsdorf ein Brand ausgebrochen. In erster Linie war ein Kasten vom Brand betroffen.

Die drei alarmierten Feuerwehren konnten den Brand rasch eindämmen und schließlich ablöschen. Verletzt wurde niemand. Zeitgleich musste von der Feuerwehr ein Fahrzeug in einem Kreuzungsbereich der Aurachtalstraße aus dem Straßengraben geborgen werden. Bei diesem Unfall wurde ebenfalls niemand verletzt.

Bildquelle: laumat.at / Matthias Lauber