Som­mer­zeit — Rei­se­zeit. Vie­le star­ten nor­ma­ler­wei­se mit dem eige­nen Pkw, dem Motor­rad, dem Wohn­mo­bil oder auch mit dem Fahr­rad in die hof­fent­lich “schöns­ten Wochen des Jah­res”. Immer schnel­ler ans Ziel kom­men, immer wei­ter, immer mehr. Das stellt sich die Fra­ge, ob auch das Herz und die See­le da mit­kom­men. Es lohnt sich immer wie­der dar­über nach­den­ken, dass egal wie wir Men­schen rei­sen, wohin wir rei­sen und mit wem wir unter­wegs sind, das Herz sich auch mit bewe­gen soll. Dann könn­te das Herz unser wich­tigs­tes NAVI werden.

Anläss­lich des Chris­to­pho­rus­ta­ges bie­tet die Pfar­re Pins­dorf allen Men­schen die Mög­lich­keit, etwas für das Herz zu tun, die See­le bau­meln zu las­sen, die See­le ras­ten zu las­sen, trotz des vie­len Unter­wegs­seins ein­fach zur Ruhe kom­men zu kön­nen. Sich dazu unter den Segen Got­tes zu stel­len, ist noch immer vie­len Men­schen beson­ders wich­tig. Dabei geht es nicht um eine Magie, son­dern um die Über­zeu­gung, dass es den Men­schen gut­tut, sich mit guten Wor­ten und lieb­ge­wor­de­nen Ges­ten, die Nähe aus­drü­cken, beschen­ken zu lassen.

Daher lädt die Pfar­re Pins­dorf am Sams­tag, 19. Juli 2025 zu einer über­pfarr­li­chen Segens­fei­er ein, mit Fahr­zeug­seg­nung um 19 Uhr am Kir­chen­platz in Pins­dorf. Noch dazu ein klei­nes Jubi­lä­um: Es ist die 20. Chris­to­pho­rus­fei­er in die­sem Rahmen.

Ein­ge­la­den sind alle, die mit 2 oder meh­re­ren Rädern unter­wegs sind: Rollstuhlfahrer:innen, Fami­li­en mit ihren Kin­der­wä­gen, Klein­kin­der mit ihren Rädern, Jugend­li­che mit Skoo­tern und Rol­ler­blades, Men­schen mit ihren Motor­rä­dern Fahr­rä­dern und Autos, neue Model­le und Oldtimer.

Beson­ders die Kin­der der 4. Klas­sen Volks­schu­le, die heu­er ihre Fahr­rad­prü­fung abge­legt haben, sind zu die­ser Fei­er mit ihren Fami­li­en beson­ders ein­ge­la­den. Klein­kin­der dür­fen ger­ne auch ihre Spiel­zeug­au­tos mit­neh­men, denn die­se sind für die Kin­der oft gute Spielkameraden.

Eine herz­li­che Ein­la­dung gilt auch den Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen der Lebens- und Arbeits­welt Pins­dorf und allen, die sich im letz­ten Jahr ein neu­es Auto, ein neu­es Moun­tain-Bike oder E‑Bike gekauft haben.

Musi­ka­lisch wird die­se Fei­er durch Gabi Hue­mer (Akkor­de­on) gestaltet.

Nach der Segens­fei­er sind alle zu einer Aga­pe beim Pfarr­zen­trum eingeladen.